Подметают и моют: улицы Волгограда убирают 80 спецмашин

17 Март 2020 2020-03-17T14:17:25+03:00

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С наступлением весны на магистрали Волгограда выехали 80 спецмашин, чтобы подмести и вымыть песок и пыль, накопившихся за зиму. Это делается каждый год и заметно улучшает не только внешний вид улиц, но и благотворно влияет на здоровье: волгоградцы меньше дышат грязным воздухом, в квартирах не так пыльно.

Сейчас дорожники трудятся на самых главных трассах города-героя: проспекте Металлургов, Таращанцев, Шурухина, Шекснинской, Хиросимы, Кирова, Ангарской и других. Потом переключатся на второстепенные дороги. Принцип работы прост: сначала вымести дорожную пыль, затем провести влажную уборку. Не оставляют без внимания тротуары.

- Уборка городских улиц и дорог продолжится в течение всего весеннего периода. Просим водителей не бросать автомобили вдоль обочин, чтобы дать возможность спецтехнике очистить дорожное полотно по всей ширине, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU