Подметают и моют: улицы Волгограда убирают 80 спецмашин
С наступлением весны на магистрали Волгограда выехали 80 спецмашин, чтобы подмести и вымыть песок и пыль, накопившихся за зиму. Это делается каждый год и заметно улучшает не только внешний вид улиц, но и благотворно влияет на здоровье: волгоградцы меньше дышат грязным воздухом, в квартирах не так пыльно.
Сейчас дорожники трудятся на самых главных трассах города-героя: проспекте Металлургов, Таращанцев, Шурухина, Шекснинской, Хиросимы, Кирова, Ангарской и других. Потом переключатся на второстепенные дороги. Принцип работы прост: сначала вымести дорожную пыль, затем провести влажную уборку. Не оставляют без внимания тротуары.
- Уборка городских улиц и дорог продолжится в течение всего весеннего периода. Просим водителей не бросать автомобили вдоль обочин, чтобы дать возможность спецтехнике очистить дорожное полотно по всей ширине, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU