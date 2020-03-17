2020-03-17T14:17:25+03:00
Общество

Подметают и моют: улицы Волгограда убирают 80 спецмашин

После зимы и тонн песка дорожники приводят в порядок городские магистрали
Юлия Данильченко
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С наступлением весны на магистрали Волгограда выехали 80 спецмашин, чтобы подмести и вымыть песок и пыль, накопившихся за зиму. Это делается каждый год и заметно улучшает не только внешний вид улиц, но и благотворно влияет на здоровье: волгоградцы меньше дышат грязным воздухом, в квартирах не так пыльно.

Сейчас дорожники трудятся на самых главных трассах города-героя: проспекте Металлургов, Таращанцев, Шурухина, Шекснинской, Хиросимы, Кирова, Ангарской и других. Потом переключатся на второстепенные дороги. Принцип работы прост: сначала вымести дорожную пыль, затем провести влажную уборку. Не оставляют без внимания тротуары.

- Уборка городских улиц и дорог продолжится в течение всего весеннего периода. Просим водителей не бросать автомобили вдоль обочин, чтобы дать возможность спецтехнике очистить дорожное полотно по всей ширине, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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