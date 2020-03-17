Для стадиона «Трактор» в Волгограде выкупят шесть участков земли

17 Март 2020 2020-03-17T13:41:08+03:00

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Стадион «Трактор» в Волгограде обещают не просто возродить, но и сделать комфортной прогулочной зоной всю прилегающую территорию. Часть вещевого тракторозаводского рынка отдадут под сквер, торговцы переедут в новый двухэтажный торговый центр, сделают шире дорогу вдоль стадиона, где улица Могилевича сливается со Второй продольной. Администрация города уже начала оформлять документацию проекта комплексного благоустройства. На первом этапе собираются расширить прилегающие к стадиону улицы, сделать подъезды и парковки. После - построить целый спортивный кластер. Чтобы все это стало возможным, мэрия собирается выкупить шесть земельных участков в Тракторозаводском районе. Земля эта общей площадью более 11 тысяч квадратных метров находится вблизи пересечения улиц Могилевича и Жолудева с улицей Шурухина. Сейчас на этих участках расположены разные строения.

- Земля и расположенные на ней объекты недвижимости будут переведены в муниципальную собственность в соответствии с федеральным законодательством. Все законно торгующие предприниматели получат компенсации за свои строения, их стоимость будет определяться с привлечением независимых экспертов, - говорят в мэрии.

А вот бизнес, который работал нелегально, компенсаций не получит. Но сможет выйти «из тени» на общих основаниях. Таким коммерсантам готовы предоставить свободные торговые площади, включенные в утвержденную схему НТО.

Так будет выглядеть новый стадион.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- По итогам открытого аукциона определена подрядная организация, которая займется подготовкой проектной и рабочей документации, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Подрядчик должен разработать проект новой трибуны на 500 мест, спортзалов и административного здания, беговых дорожек, прыжкового сектора и для толкания ядра, а также площадок для сдачи нормативов ГТО, баскетбола, мини-футбола и волейбола, а также их пляжных версий. Проходным стадиона «Трактор», которые являются объектом культурного наследия, обещают уделить особое внимание.

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ИСТОЧНИК KP.RU