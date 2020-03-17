2020-03-17T13:24:53+03:00
Общество

Водителя-алкоголика из Волгоградской области посадили на полгода в тюрьму

Мужчина дважды нарушал закон и садился за руль подшофе
Юлия Данильченко
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«Сухой закон» за рулем водители должны соблюдать каждый день, иначе можно загреметь в тюрьму. Как 37-летний житель Фроловского района, который рискнул дважды. После первого инцидента, когда мужчину поймали нетрезвым, ему назначили штраф и лишили временно водительских прав. Получив их обратно, любитель спиртного подумал, что второй раз точно не попадется. Такая самонадеянность стоила ему свободы.

- Вечером 29 октября 2019 года фигурант уголовного дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял легковым автомобилем. В городе Фролово на Нефтяников автомобиль был остановлен сотрудниками полиции, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд выслушал позицию надзорного органа, а она всегда соответствует букве закона: тюрьма. В итоге любителю экстрима дали полгода колонии поселения, а также запретили работать водителем и вообще садиться за руль в ближайшие три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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