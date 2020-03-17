Волгоградцы предпочитают смотреть в онлайн-кинотеатре «Нимфоманку» и «Т-34»

17 Март 2020 2020-03-17T13:47:20+03:00

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Просмотр фильмов через онлайн-кинотеатр давно стал привычным делом для волгоградцев. Кто-то смотрит мелодрамы, кого-то больше интересуют боевики. Сервис ivi выяснил предпочтения жителей Волгоградской области и составил рейтинг самых популярных фильмов.

На первом месте французская драма «Куриоса». Фильм создан по дневникам и письмам 19 века, которые раскрывают историю любовного треугольника. В кино много откровенных сцен. На втором месте - «Нимфоманка: Часть 1» знаменитого режиссера Ларса Фон Триера. Следом стоит драма «Откровения» Жульет Бинош. Из русского кинематогрофа рекорды побила военная драма «Т-34», немного уступает ей по просмотрам еще один военных фильм, но уже про события ближе к современных «Балканский рубеж». «Бронзу» получила романтическая комедия «Семь ужинов».

Среди сериалов самым популярным оказалась «Анатомия страсти», затем мелодрама «Отчаянные домохозяйки», третье место получила фэнтези «Однажды в сказке» - классическая сказка получила в сериале удивительное современное продолжение. Также среди самых просматриваемых «Война миров» и «Линкольн Райм: Собиратель костей». Из русских сериалов предпочитают «Нити судьбы», в «В постели» и «Мажор».

Кстати, кто-то готов сериал смотреть круглыми сутками рекордсменами стали два волгоградца. Один из них потратил в январе на 133 серии «Анатомии страсти» около 90 часов, а другой осилил 254 эпизода «Теории большого взрыва» - он просидел у экрана 86 часов.

Среди мультфильмов по прежнему скачивают и смотрят «Маша и Медведь», «Фиксики», «Щенячий патруль» и «Ми-ми-мишки». А среди полнометражных лент в первых строчках по популярности оказались «Фиксики: Большой секрет» и «Королевские корги».

ИСТОЧНИК KP.RU