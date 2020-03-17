2020-03-17T13:11:30+03:00
Происшествия

Волгоградский коммерсант при строительстве детсада украл 46 миллионов рублей

Мужчину посадили в тюрьму на 6,5 лет
Юлия Данильченко
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Мошенник получил приличный срок.Мошенник получил приличный срок.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В 2013 году с очередями в детские сады Волгограда были большие проблемы. Когда жители Красноармейского района узнали, что у них построят новенькое здание, которое примет много детишек, обрадовались. Но рано: застройщик решил, что ему государственные деньги важнее, чем малышам.

В том же году администрация города заключила контракт с МКУ «Служба единого заказчика-застройщика». Фирме перевели 51,5 миллиона рублей, но на строительство коммерсант решил выделить все 5,5 миллионов, а оставшиеся 46 миллионов потратил на шикарную жизнь. Мужчину задержали сотрудники областного Главка, а дело расследовали профессионалы регионального СУ СК. Вот только крупную сумму не вернуть.

Центральный районный суд приговорил волгоградца к 6,5 годам колонии общего режима и присудил всего 600 тысяч рублей штрафа, что практически в сто раз меньше украденной суммы. Как сообщили «КП-Волгограл» в пресс-службе областной прокуратуры, фигурант уголовного дела взят под стражу в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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