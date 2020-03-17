В Волгограде будут судить педофила, надругавшегося над тремя школьницами

17 Март 2020 2020-03-17T10:22:33+03:00

Мужчина уже сидел до этого по такой же статье

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Разговоры о том, что всех, кто отсидел срок за сексуальное насилие над детьми, нужно брать на особый учет, ходят давно. Но пока дальше обсуждений это не идет. Хотя рецидивов среди этой категории граждан – много. Еще один аргумент в пользу контроля – уголовное дело в отношении 60-летнего волгоградца. Его будут еще раз судить за насильственные действия сексуального характера. Жертвами педофила стали три волгоградских школьницы.

В прошлом году в полицию обратились родители трех школьниц. Над ними надругался пожилой мужчина. Схема была примерно одной: он представлялся девочкам то участковым врачом, то почтальоном и просил их помочь ему найти нужный адрес. Девочки соглашались. Он заводил их в укромное место и насиловал. К одной из школьниц он пришел домой, где и надругался.

Следователи СК и ГУ МВД провели кропотливую работу, чтобы найти преступникам. Изучали записи с камер видеонаблюдения, опрашивали свидетелей. Одна из потерпевших составила портрет преступника. Также проверяли и всех отсидевших за педофилию волгоградцев. И это привело к 60-летнему пенсионеру.

- Его осудили в 2001 году за сексуальное насилие, он вышел из тюрьмы в 2013 году. И снова взялся за старое в 2019. Сейчас собрано достаточно доказательства для передачи уголовного дела в суд, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU