2020-03-17T10:20:03+03:00
Общество

Волгоградским браконьерам грозит тюрьма за незаконный вылов рыбы сетями

Полицейские проводят рейд под названием «Путина»
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пока волгоградские рыбаки незаконно ловят рыбку, их самих ловят полицейские. Уже многие слышали о мероприятии «Путина», только каждый думает, что не попадется. Однако за несколько дней работы стражи порядка проверили рынки города-героя и поймали с поличным нескольких браконьеров. Им, кстати, грозят реальные сроки.

Так, в акватории реки «Дон» недалеко от хутора Паньшино 61-летний селянин ловил рыбу с помощью сетей. А в Клетском районе задержали 24-летнего любителя легкого вылова. В Волжским на этом же попался 42-летний браконьер, а в Светлоярском районе сотрудники ДПС остановили «ВАЗ», в багажнике которого было более 20 килограммов рыбы.

В отношении всех нарушителей могут возбудить уголовные дела

- Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подметают и моют: улицы Волгограда убирают 80 спецмашин
Для стадиона «Трактор» в Волгограде выкупят шесть участков земли
Водителя-алкоголика из Волгоградской области посадили на полгода в тюрьму
Волгоградцы предпочитают смотреть в онлайн-кинотеатре «Нимфоманку» и «Т-34»
Волгоградский коммерсант при строительстве детсада украл 46 миллионов рублей
В Волгограде будут судить педофила, надругавшегося над тремя школьницами
Волгоградским браконьерам грозит тюрьма за незаконный вылов рыбы сетями
В Волгоградской области неделю ищут студентку из Пензы
В Волгограде следователи нашли того, кто выбросил на дорогу человеческую голову
У волгоградской скорой помощи новый начальник
Девочка задыхалась, а родители застряли в пробке: волгоградские инспекторы ДПС отвезли ребенка в больницу
В Волгограде будут судить финансиста, который отмывал наркоденьги
Под Волгоградом в столкновении легковушек две женщины получили травмы
Волгоградская ДПС остановила такси с наркокурьерами и пакетом и героина
Из-за коронавируса отменили поезд из Волгограда в Ташкент
Плюс два новеньких в «Роторе»: Александр Довбня стал дважды папой
Волгоградца посадили на 5 лет за поставку в больницу подержанного рентгена
В Волгограде таксист-рецидивист ограбил пассажира и избил полицейского
Коронавирус в Волгограде: троллейбусы и трамваи обрабатывают хлором
Волгоградская область купит 13 автопоездов для медобследования