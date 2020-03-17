Волгоградским браконьерам грозит тюрьма за незаконный вылов рыбы сетями

17 Март 2020 2020-03-17T10:20:03+03:00

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Пока волгоградские рыбаки незаконно ловят рыбку, их самих ловят полицейские. Уже многие слышали о мероприятии «Путина», только каждый думает, что не попадется. Однако за несколько дней работы стражи порядка проверили рынки города-героя и поймали с поличным нескольких браконьеров. Им, кстати, грозят реальные сроки.

Так, в акватории реки «Дон» недалеко от хутора Паньшино 61-летний селянин ловил рыбу с помощью сетей. А в Клетском районе задержали 24-летнего любителя легкого вылова. В Волжским на этом же попался 42-летний браконьер, а в Светлоярском районе сотрудники ДПС остановили «ВАЗ», в багажнике которого было более 20 килограммов рыбы.

В отношении всех нарушителей могут возбудить уголовные дела

- Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главка.

ИСТОЧНИК KP.RU