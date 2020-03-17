В Волгоградской области неделю ищут студентку из Пензы

17 Март 2020 2020-03-17T09:55:45+03:00

Девушка также может находиться в Пензе или Саратове

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23-летняя Елена Дмитриева пропала 10 марта 2020 года. Сама девушка родом из Пензы. В тот день она ушла из дома и не вернулась. К поискам подключились правоохранительные органы, которые и установили, что предположительно Елена направилась в сторону Саратова, а оттуда могла уехать в Волгоградскую область. Уже неделю девушка не отвечает на звонки, ее местонахождение неизвестно.

Помогите найти Елену Дмитриеву, она может находиться в Волгоградской области. Фото: сайт ЛизаАлерт

Помогают в поисках добровольцы волгоградского отряда «Лиза Алерт». Они разместили информацию о том, как выглядит Елена Дмитриева и просят людей, которые могли видеть девушку, сообщить об этом.

У Елены средний рост 168 сантиметров, она худенькая, волосы темно-русые и длинные, глаза карие. В день исчезновения на ней было черное пальто, тёмные джинсы и ботинки, а также сумочка через плечо и дорожная сумка. Любую информацию можно сообщить инфоргу Владимиру по телефону: 8(937)-40-82-777.

ИСТОЧНИК KP.RU