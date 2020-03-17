2020-03-17T09:23:09+03:00
Происшествия

В Волгограде следователи нашли того, кто выбросил на дорогу человеческую голову

Убийца расчленил труп
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Следователи быстро определили личность погибшего.Следователи быстро определили личность погибшего.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Жуткую находку сделали 8 марта на обочине трассы в поселке Татьянка-2 в Красноармейском районе. Волгоградцы нашли человеческий череп. Об этом они сообщили в полицию, а они сообщили следователями.

Специалисты пришли к выводу, что смерть человека была не естественной. Криминалисты выяснили и личность погибшего и обстоятельства, при которых его убили.

Ссора между двумя собутыльниками произошла еще в январе. Двое друзей поссорились из-за какой-то бытовой мелочи, один схватился за нож. Мужчина несколько раз ударил товарища по шее и по телу, от чего тот умер.

Через неделю убийца решил спрятать тело, для этого он расчленил его на несколько частей и отнес в разные части поселка.

- Свою вину волгоградец признает полностью, сейчас он находится в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгоградской области неделю ищут студентку из Пензы
В Волгограде следователи нашли того, кто выбросил на дорогу человеческую голову
У волгоградской скорой помощи новый начальник
Девочка задыхалась, а родители застряли в пробке: волгоградские инспекторы ДПС отвезли ребенка в больницу
В Волгограде будут судить финансиста, который отмывал наркоденьги
Под Волгоградом в столкновении легковушек две женщины получили травмы
Волгоградская ДПС остановила такси с наркокурьерами и пакетом и героина
Из-за коронавируса отменили поезд из Волгограда в Ташкент
Плюс два новеньких в «Роторе»: Александр Довбня стал дважды папой
Волгоградца посадили на 5 лет за поставку в больницу подержанного рентгена
В Волгограде таксист-рецидивист ограбил пассажира и избил полицейского
Коронавирус в Волгограде: троллейбусы и трамваи обрабатывают хлором
Волгоградская область купит 13 автопоездов для медобследования