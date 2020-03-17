В Волгограде следователи нашли того, кто выбросил на дорогу человеческую голову

17 Март 2020 2020-03-17T09:23:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Жуткую находку сделали 8 марта на обочине трассы в поселке Татьянка-2 в Красноармейском районе. Волгоградцы нашли человеческий череп. Об этом они сообщили в полицию, а они сообщили следователями.

Специалисты пришли к выводу, что смерть человека была не естественной. Криминалисты выяснили и личность погибшего и обстоятельства, при которых его убили.

Ссора между двумя собутыльниками произошла еще в январе. Двое друзей поссорились из-за какой-то бытовой мелочи, один схватился за нож. Мужчина несколько раз ударил товарища по шее и по телу, от чего тот умер.

Через неделю убийца решил спрятать тело, для этого он расчленил его на несколько частей и отнес в разные части поселка.

- Свою вину волгоградец признает полностью, сейчас он находится в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU