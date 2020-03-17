У волгоградской скорой помощи новый начальник

17 Март 2020 2020-03-17T09:02:39+03:00

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Командовать службой скорой медицинской помощи Волгоградской области отныне будет Олег Ярыгин. Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, он возглавил клиническую станцию 17 марта 2020 года. До этого руководил дирекцией по обеспечению деятельности госучреждений здравоохранения области. Прежний начальник волгоградской «скорой» Роман Морозов в начале марта стал главным врачом городской больницы №1 имени Фишера в Волжском.

- Кандидатура Олега Ярыгина рекомендована по итогу заседания экспертного совета по вопросам кадровой политики, - сообщили в региональном комитете здравоохранения.

Олег Ярыгин - выпускник волгоградской медакадемии, кандидат медицинских наук. Почти десять лет работал в городском департаменте здравоохранения. В 2013 году перешел в дирекцию по обеспечению деятельности госучреждений здравоохранения региона, с 2016 года возглавил учреждение. С 2020 года Ярыгину предстоит руководить службой скорой помощи региона, в которую входят клиническая станция в Волгограде, три филиала - в Волжском, Камышине и Михайловке, а также 41 отделение при центральных районных больницах и 4 - в медицинских организациях.

ИСТОЧНИК KP.RU