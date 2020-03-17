2020-03-17T09:03:00+03:00
Общество

Девочка задыхалась, а родители застряли в пробке: волгоградские инспекторы ДПС отвезли ребенка в больницу

Полицейские пересадили полуторагодовалую малышку а патрульную машину
Юлия Данильченко
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Эти мужчины - настоящие герои!Эти мужчины - настоящие герои!Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Волгоградские полицейские спасли жизнь полуторогодовалой девочки, которая срочно нуждалась в медицинской помощи и вместе с родителями застряла в пробке. Этот случай произошел 13 марта в Центральном районе Волгограда.

Родители маленького ребенка жили в Городище. Увидев, что их дочке стало плохо, решили сами отвезти ее в инфекционную больницу города-героя. Это было быстрее. Но на Рокоссовского образовалась пробка, движение сильно замедлилось, а девочка стала задыхаться, ее сильно рвало. Отчаявшийся отец выбежал из легковушки, как только увидел патрульную машину.

- Командир роты Отдельного батальона ДПС старший лейтенант полиции Никита Воробьев, заместитель командира взвода лейтенант полиции Александр Тюнин и старший госавтоинспектор капитан полиции Александр Потолохин несли службу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.

Мужчина попросил помощи. Полицейские пересадили девочку в патрульный автомобиль и в считанные минуты привезли ребенка на улицу Бакинскую, где передали медикам. Лишь благодаря оперативности сотрудников ГАИ сейчас малышка в полной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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