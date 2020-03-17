2020-03-17T08:52:52+03:00
Происшествия

В Волгограде будут судить финансиста, который отмывал наркоденьги

Следствие длилось пять лет
Екатерина МАЛИНИНА
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Дело передают в суд.Дело передают в суд.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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42 увесистых тома, 300 экспертиз, 120 свидетелей - следователи волгоградского ГСУ провели огромную работу, которая заняла почти пять лет. И все это, чтобы доказать вину 36-летнего жителя Новосибирска, который был финансистом в большом наркосообществе, работающим по всей стране: в 42 регионах.

В 2013 мужчина очень органично влился в ряды тех, кто через интернет распространял наркоту. Имея высшее экономическое образование новосибирец очень четко справлялся со своей работой: распределял прибыль между участниками группировки, выводил деньги на левые счета и отмывал их. Банду накрыли в 2015 году и мужчину арестовали. Он получил срок, который он сейчас отмывает в одной из колонии Якутии. Но свою деятельность мужчина вел и в Волгограде, поэтому расследование волгоградского преступления занимались наши следователи. Они сумели собрать нужные доказательства, чтобы обвинить мужчину еще по двум статьям: приготовление к незаконному сбыту наркотиков и отмывание денег, полученных незаконным путем.

Так что к имеющемуся сроку мужчине могут добавить много лет. Санкции статей предусматривают наказание до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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