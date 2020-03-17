2020-03-17T08:38:22+03:00
Происшествия

Под Волгоградом в столкновении легковушек две женщины получили травмы

Одна оказалась в больнице, а вторая отказалась от госпитализации
Юлия Данильченко
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В аварии пострадали две женщины.В аварии пострадали две женщины.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Волгоградские водители уже несколько дней сохраняют спокойную обстановку на областных и городских трассах. 16 марта в городе-герое не произошло ни одной аварии с пострадавшими. Хорошую статистику испортило происшествие в Быковском районе, но и там обошлось без тяжелых последствий.

Как установили инспекторы ГИБДД, около двенадцати часов дня 57-летний мужчина за рулем «ВАЗа» ехал по улице Пушкина и нарушил ПДД, не уступив проезжую часть «Рено Логану», в котором находился 64-летний водитель. В итоге пострадали женщины, сидевшие в салоне виновника аварии.

- В результате ДТП 50-летняя пассажирка автомашины «ВАЗ-211440» с травмой головы доставлена в больницу, 51-летней пассажирке иномарки оказана медицинская помощь, от госпитализации отказалась, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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