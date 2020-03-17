Волгоградская ДПС остановила такси с наркокурьерами и пакетом и героина

17 Март 2020 2020-03-17T08:39:57+03:00

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Под уголовную статью за незаконное хранение наркотиков попал житель Москвы, перевозивший крупную партию героина через Волгоградскую область. Его задержали на посту «Чапурниковский» сотрудники ДПС и Росгвардии. Мужчина с приятелем ехали на такси в Северо-Кавказский регион. Полицейские проверили документы и обратили внимание на странное поведение пассажиров.

Как только стало ясно, что они очень нервничают, стражи порядка осмотрели машину и нашли три свертка порошка. Его отправили на экспертизу, которая показала, что это примерно 300 грамм героина. Курьеры купили его в Москве и ехали в один из городов Северного Кавказа для дальнейшей продажи.

- В настоящее время подозреваемые задержаны, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит до десяти лет, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU