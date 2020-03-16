Из-за коронавируса отменили поезд из Волгограда в Ташкент

16 Март 2020 2020-03-16T20:39:51+03:00

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С сегодняшнего дня, 16 марта, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции Россия приостановила движение поездов с Узбекистаном и Азербайджаном. И, как сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги, в список отмененных поездов попал и рейс из Волгограда.

В частности, не будет поезда № 324/323 Ташкент – Волгоград – Ташкент, отправлением из Ташкента с 18.03.2020, из Волгограда с 21.03.2020 (включая прицепные и беспересадочные вагоны, курсирующие в его составе).

О возобновлении движения в этом направлении сообщат дополнительно. Так что следите за новостями и расписанием.

- Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены, - уточняют в Приволжской железной дороге.

Подробную информацию о порядке возврата денежных средств за неиспользованные проездные документы и о движении поездов пассажиры могут получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД" 8 (800) 775-00-00 (для звонков из России), а также +7 (499) 605-20-00 (для звонков с территории иностранных государств).

ИСТОЧНИК KP.RU