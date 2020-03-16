Плюс два новеньких в «Роторе»: Александр Довбня стал дважды папой
«Ротор» не перестает радовать волгоградских болельщиков. Сегодня, 16 марта, клуб сообщил еще одну радостную весть: «Плюс два новеньких в «Роторе».
Правда, играть в футбол этим новичкам еще рановато, ведь речь идет о новорожденных малышах. У защитника сине-голубых Александра Довбня родилась двойня.
«Александр Довбня стал дважды папой! Поздравляем нашего защитника и его супругу с рождением двоих детей! Желаем крепкого здоровья малышам! Любви, счастья и благополучия в семье!», - поздравляют футболиста в клубе.
Фанаты «Ротора» также присоединились к поздравлениям.
«Ювелир», «Шутки про дубль уже были», - смеются болельщики, комментируя радостную новость.
"КП-Волгоград" тоже поздравляет футболиста.
Напомним, Александр Довбня перешел в «Ротор» в январе этого года. Перед этим он провел сезон в тульском «Арсенале». Бывший игрок сборной России по футболу.
ИСТОЧНИК KP.RU