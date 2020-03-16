2020-03-16T19:52:15+03:00
Спорт

Плюс два новеньких в «Роторе»: Александр Довбня стал дважды папой

У игрока сине-голубых родилась двойня
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото СК "Ротор".Фото СК "Ротор".
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«Ротор» не перестает радовать волгоградских болельщиков. Сегодня, 16 марта, клуб сообщил еще одну радостную весть: «Плюс два новеньких в «Роторе».

Правда, играть в футбол этим новичкам еще рановато, ведь речь идет о новорожденных малышах. У защитника сине-голубых Александра Довбня родилась двойня.

«Александр Довбня стал дважды папой! Поздравляем нашего защитника и его супругу с рождением двоих детей! Желаем крепкого здоровья малышам! Любви, счастья и благополучия в семье!», - поздравляют футболиста в клубе.

Фанаты «Ротора» также присоединились к поздравлениям.

«Ювелир», «Шутки про дубль уже были», - смеются болельщики, комментируя радостную новость.

"КП-Волгоград" тоже поздравляет футболиста.

Напомним, Александр Довбня перешел в «Ротор» в январе этого года. Перед этим он провел сезон в тульском «Арсенале». Бывший игрок сборной России по футболу.

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Футболист "Ротора" Александр Довбня и два новеньких в команде
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ИСТОЧНИК KP.RU

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