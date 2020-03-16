Волгоградца посадили на 5 лет за поставку в больницу подержанного рентгена

16 Март 2020 2020-03-16T19:01:52+03:00

Бизнесмен заработал на афере более 11 миллионов рублей

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В Астрахани сегодня за решетку отправили волгоградского «бизнесмена», который нажился на медицинском оборудовании для больницы. Как доказали в суде, этот директор ООО «ВМТ-ТехСервис» заключил договор с государственным бюджетным учреждением здравоохранения Астраханской области на поставку рентгеновского излучателя для компьютерного томографа. Он выполнил обязательства в срок. Вот только рентген поставил не новый, а бэушный.

- В результате ОМС причинен ущерб в размере 11 миллионов 500 тысяч рублей, - уточняют «КП-Волгоград» в Астраханской прокуратуре.

Суд согласился с обвинителем и признал волгоградца виновным в мошенничестве. Его приговорили к 5 годам колонии общего режима. Кроме того, он заплатит штраф в размере 500 тысяч рублей.

- Решением суда также удовлетворен иск о взыскании с мужчины денежных средств в счет возмещения причиненного ущерба, - добавляют в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU