Волгоградца посадили на 5 лет за поставку в больницу подержанного рентгена
В Астрахани сегодня за решетку отправили волгоградского «бизнесмена», который нажился на медицинском оборудовании для больницы. Как доказали в суде, этот директор ООО «ВМТ-ТехСервис» заключил договор с государственным бюджетным учреждением здравоохранения Астраханской области на поставку рентгеновского излучателя для компьютерного томографа. Он выполнил обязательства в срок. Вот только рентген поставил не новый, а бэушный.
- В результате ОМС причинен ущерб в размере 11 миллионов 500 тысяч рублей, - уточняют «КП-Волгоград» в Астраханской прокуратуре.
Суд согласился с обвинителем и признал волгоградца виновным в мошенничестве. Его приговорили к 5 годам колонии общего режима. Кроме того, он заплатит штраф в размере 500 тысяч рублей.
- Решением суда также удовлетворен иск о взыскании с мужчины денежных средств в счет возмещения причиненного ущерба, - добавляют в региональном ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU