2020-03-16T18:20:56+03:00
Происшествия

В Волгограде таксист-рецидивист ограбил пассажира и избил полицейского

Водитель высадил мужчину, забрав у него сумку с деньгами и мобильный телефон
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Случаи, когда пассажиры грабят таксистов, - не редкость. А вот, чтобы водитель такси ограбил пассажира – это из ряда вон выходящее. Но в Волгограде бывает и такое. Жертвой таксиста-рецидивиста стал 36-летний житель Красноармейского района.

- Мужчина пришел в полицию в два часа ночи и рассказал, что его ограбил таксист. Он возвращался домой поздно, поэтому воспользовался такси. По дороге поругался с водителем из-за стоимости проезда. Тот, недолго думая, остановил машину на бульваре Энгельса (не доехав до места назначения), выкинул из салона пассажира и уехал. При этом таксист прихватил с собой сумку волгоградца, в которой были мобильный телефон и 7 тысяч рублей, - рассказывают со слов потерпевшего в УМВД по Волгограду.

По описаниям полицейские установили марку авто на которой разъезжал таксист-грабитель. Его заметили полицейские у дома №97 на проспекте Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда. Но вместо документов, которые попросили предъявить, мужчина оказал сопротивление и бросился наутек. Его задержали. Грабителем оказался 38-летний житель поселка Гумрак. Кстати, он неоднократно был судим за кражу и грабеж, и отсидел за решеткой 12 лет.

- Подозреваемый сознался в грабеже. У него изъяли похищенную сумку, телефон и деньги оказались еще целыми. А таксиста теперь будут судить сразу по нескольким статьям: за неповиновение требованию сотрудника полиции, за «Грабеж», а также в следственные органы направлены материалы для принятия решения по возбуждению уголовного дела по факту применение насилия в отношении представителя власти. Суд решает вопрос о заключении таксиста под стражу, -уточняют в ГУ МВД по Волгограду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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