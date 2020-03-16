Волгоградская область купит 13 автопоездов для медобследования

16 Март 2020 2020-03-16T17:28:31+03:00

Передвижные мобильные комплексы здоровья будут ездить по удаленным селам и обследовать население. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В мобильных комплексах на колесах есть все для проведения диспансеризации волгоградцев

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В Волгоградской области появится еще 13 современных медицинских комплексов «на колесах». Это такие автопоезда, в которых есть все оборудование и условия для проведения первого этапа диспансеризации «под ключ».

- В этих комплексах специалисты смогут выполнить не только первичный врачебный осмотр, но также сделать маммографию, флюорографию, ультразвуковую диагностику, осуществить забор биоматериала для лабораторных исследований и сами тесты, - поясняют в облздраве.

Один такой автопоезд передадут больнице скорой медицинской помощи № 25, еще один – в больницу №15. По одному передвижному маммографу и флюорографу поступит в Урюпинскую и Михайловскую ЦРБ, а также в больницу № 1 Камышина. Еще один флюорограф поступит в Городищенскую районную больницу. Четыре передвижных фельдшерско-акушерских пункта отправятся в Алексеевский, Новоаниннский, Серафимовичский и Кумылженские районы.

- Там передвижное оборудование будет использоваться для профилактических обследований жителей удаленных сельских населенных пунктах, - отмечают в комитете.

Закупают эти комплексы в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение». Сейчас в области имеется шесть мобильных модулей здоровья, и 20 передвижных флюорографов и маммографов.

ИСТОЧНИК KP.RU