2020-03-16T17:17:39+03:00
Происшествия

В волгоградских супермаркетах под видом известных марок вместо масла продавали спред

Мошенники подделывали товар и сбывали в магазины
Екатерина МАЛИНИНА
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На спред наклеивали этикетки известных марок.На спред наклеивали этикетки известных марок.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Даже известная проверенная марка – не гарантия качества, к сожалению. Ушлые дельцы научились отлично подделывать этикетки, так что в супермаркетах на полках продают откровенный суррогат под видом настоящего товара. В прошлом году накрыли банду из шести человек, которая делала спред, лепила на него этикетки известных брендов с надписью сливочное масло и реализовывала со склада в Дзержинском районе во все районы города по сетевым магазинам. И волгоградцы, которые покупали товар за 100 и за 150 рублей, получали спред.

- Оперативники смогли вычислить всех участников группировки. Они накрыли склад, где хранилась поддельная продукция. Из оборота изъяли около двух тонн товара, также нашли там и бухгалтерские книги, компьютеры, этикетки, - рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Экспертиза показала, что в "масле" были только растительные жиры. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Экспертиза показала, что в "масле" были только растительные жиры.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Специалисты отдела экономической безопасности и противодействия коррупции допросили порядка 30 свидетелей, назначили шесть спецэкспертиз. Итогом стали уголовные дела.

К сожалению, 38-летнему организатору удалось скрыться – он находится в федеральном розыске. Еще четверо членов группировки сейчас под подпиской о невыезде. Расследование в отношении них продолжается. 39-летний участник заключил со следствием соглашение, его дело выделили в отдельное производство. Собранных доказательств хватило для передачи дела в суд Дзержинского района.

- Санкция статьи 171.1 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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