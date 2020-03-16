2020-03-16T16:37:05+03:00
Происшествия

В Камышине в колонии нашли труп мужчины

Следственный комитет проводит проверку
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тех, кто находится в колонии не отличается смирным характером. Поэтому, когда на территории одного из отрядов внутри исправительной колонии №5 в Камышине нашли тело 45-летнего мужчины. Но приехавшие следователи, осмотрев труп, пришли к предварительным выводам, что умер человек без помощи своих сокамерников. Признаков насильственных действий на теле не нашли: ни следов асфиксии, ни ранений. Мужчина страдал рядом хронических серьезных заболеваний, так что они вполне могли быть причинами смерти в данном случае.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, результаты которой будут уже в ближайшее время. В зависимости от этих бумаг и после опроса тех, кто находился рядом, будет установлена точная причина смерти. Сейчас Камышину СУ СК России по Волгоградской области проводит доследственную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Волгограде: троллейбусы и трамваи обрабатывают хлором
Волгоградская область купит 13 автопоездов для медобследования
В волгоградских супермаркетах под видом известных марок вместо масла продавали спред
Коронавирус против футбола: волгоградцы могут сдать билеты на матч «Ротор» - «Спартак-2»
В Камышине в колонии нашли труп мужчины
В комитете ЖКХ Волгоградской области новый начальник
Волжская ГЭС на четверть увеличила сбросы воды
В Волжском экстренно эвакуировали школу
Клещи проснулись и покусали уже пятерых волгоградцев
Из-за коронавируса вузы Волгограда переходят на дистанционное обучение
Почтальон из Волгограда заставила полицейских искать несуществующего грабителя
В Волгограде УФАС проверяет аптечные сети по поводу дефицита и роста цен на медицинские маски
Бывший вице-мэр Волгограда остался на три года в тюрьме за обман знакомого на 2,5 миллиона рублей
Волгоградские следователи раскрыли преступление девятилетней давности
В больницы Волгограда не пускают из-за коронавируса
У волгоградских торговцев изъяли 4 тысячи сетей и раколовки
На юге Волгограда «Форд» протаранил «скорую»: фельдшер в больнице
Волгоградские родители пожаловались на автоматы с чипсами и шоколадками в школах
Охранные зоны газопроводов
Огонь подобрался к домам: под Волгоградом степной пожар тушили больше часа
Александр Хацкевич о победе «Ротора»: «Вообще мы планировали играть в другой футбол»
Север Волгоградской области засыпает снегом