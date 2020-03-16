В Камышине в колонии нашли труп мужчины

16 Март 2020 2020-03-16T16:37:05+03:00

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Тех, кто находится в колонии не отличается смирным характером. Поэтому, когда на территории одного из отрядов внутри исправительной колонии №5 в Камышине нашли тело 45-летнего мужчины. Но приехавшие следователи, осмотрев труп, пришли к предварительным выводам, что умер человек без помощи своих сокамерников. Признаков насильственных действий на теле не нашли: ни следов асфиксии, ни ранений. Мужчина страдал рядом хронических серьезных заболеваний, так что они вполне могли быть причинами смерти в данном случае.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, результаты которой будут уже в ближайшее время. В зависимости от этих бумаг и после опроса тех, кто находился рядом, будет установлена точная причина смерти. Сейчас Камышину СУ СК России по Волгоградской области проводит доследственную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU