Волжская ГЭС на четверть увеличила сбросы воды

16 Март 2020 2020-03-16T15:05:56+03:00

В этом году запасы снега небольшие, зато в самих водохранилищах много воды. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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Росводресурсы утвердили среднесуточные сбросы для Волжской гэс на ближайшие четыре недели: с 14 марта по 10 апреля. Они увеличены на четверть. С 7,7 - 8 кубометров в секунду до 9,3-10 кубометров в секунду.

Воды в водохранилища сейчас поступает много – в 2,5 раза больше, чем за много лет наблюдений. Это связанно с ранней весной на Верхней и Средней Волге. В Кировской, Ульяновской областях, в Пермском крае в Удмуртии, снег начал таять рано. Отсюда и наполнение рек.

Правда, запасы воды в снежном покрове оставляют желать лучшего – всего 63 процента от нормы. Можно было бы говорить о маловодной весне, если бы не одно обстоятельства. Запас воды в водохранилищах волжско-Камского каскада - 153 процента от обычных цифр. Хочется верить, что Нижней Волге хватит воды. Не хочется такой же ситуации, как в прошлом году, когда пойма оказалась на грани засухи, а максимальные сброс составил всего 25 тысяч кубометров в секунду.

- Режимы подлежат оперативной корректировке в зависимости от складывающихся гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки, - уточняют на Волжской ГЭС.

ИСТОЧНИК KP.RU