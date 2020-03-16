2020-03-16T15:05:56+03:00
Общество

Волжская ГЭС на четверть увеличила сбросы воды

На Верхней и Средней Волги началось раннее половодье
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
В этом году запасы снега небольшие, зато в самих водохранилищах много воды.В этом году запасы снега небольшие, зато в самих водохранилищах много воды.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Росводресурсы утвердили среднесуточные сбросы для Волжской гэс на ближайшие четыре недели: с 14 марта по 10 апреля. Они увеличены на четверть. С 7,7 - 8 кубометров в секунду до 9,3-10 кубометров в секунду.

Воды в водохранилища сейчас поступает много – в 2,5 раза больше, чем за много лет наблюдений. Это связанно с ранней весной на Верхней и Средней Волге. В Кировской, Ульяновской областях, в Пермском крае в Удмуртии, снег начал таять рано. Отсюда и наполнение рек.

Правда, запасы воды в снежном покрове оставляют желать лучшего – всего 63 процента от нормы. Можно было бы говорить о маловодной весне, если бы не одно обстоятельства. Запас воды в водохранилищах волжско-Камского каскада - 153 процента от обычных цифр. Хочется верить, что Нижней Волге хватит воды. Не хочется такой же ситуации, как в прошлом году, когда пойма оказалась на грани засухи, а максимальные сброс составил всего 25 тысяч кубометров в секунду.

- Режимы подлежат оперативной корректировке в зависимости от складывающихся гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки, - уточняют на Волжской ГЭС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Волгограде: троллейбусы и трамваи обрабатывают хлором
Волгоградская область купит 13 автопоездов для медобследования
В волгоградских супермаркетах под видом известных марок вместо масла продавали спред
Коронавирус против футбола: волгоградцы могут сдать билеты на матч «Ротор» - «Спартак-2»
В Камышине в колонии нашли труп мужчины
В комитете ЖКХ Волгоградской области новый начальник
Волжская ГЭС на четверть увеличила сбросы воды
В Волжском экстренно эвакуировали школу
Клещи проснулись и покусали уже пятерых волгоградцев
Из-за коронавируса вузы Волгограда переходят на дистанционное обучение
Почтальон из Волгограда заставила полицейских искать несуществующего грабителя
В Волгограде УФАС проверяет аптечные сети по поводу дефицита и роста цен на медицинские маски
Бывший вице-мэр Волгограда остался на три года в тюрьме за обман знакомого на 2,5 миллиона рублей
Волгоградские следователи раскрыли преступление девятилетней давности
В больницы Волгограда не пускают из-за коронавируса
У волгоградских торговцев изъяли 4 тысячи сетей и раколовки
На юге Волгограда «Форд» протаранил «скорую»: фельдшер в больнице
Волгоградские родители пожаловались на автоматы с чипсами и шоколадками в школах
Охранные зоны газопроводов
Огонь подобрался к домам: под Волгоградом степной пожар тушили больше часа
Александр Хацкевич о победе «Ротора»: «Вообще мы планировали играть в другой футбол»
Север Волгоградской области засыпает снегом