Волжская ГЭС на четверть увеличила сбросы воды
Росводресурсы утвердили среднесуточные сбросы для Волжской гэс на ближайшие четыре недели: с 14 марта по 10 апреля. Они увеличены на четверть. С 7,7 - 8 кубометров в секунду до 9,3-10 кубометров в секунду.
Воды в водохранилища сейчас поступает много – в 2,5 раза больше, чем за много лет наблюдений. Это связанно с ранней весной на Верхней и Средней Волге. В Кировской, Ульяновской областях, в Пермском крае в Удмуртии, снег начал таять рано. Отсюда и наполнение рек.
Правда, запасы воды в снежном покрове оставляют желать лучшего – всего 63 процента от нормы. Можно было бы говорить о маловодной весне, если бы не одно обстоятельства. Запас воды в водохранилищах волжско-Камского каскада - 153 процента от обычных цифр. Хочется верить, что Нижней Волге хватит воды. Не хочется такой же ситуации, как в прошлом году, когда пойма оказалась на грани засухи, а максимальные сброс составил всего 25 тысяч кубометров в секунду.
- Режимы подлежат оперативной корректировке в зависимости от складывающихся гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки, - уточняют на Волжской ГЭС.
ИСТОЧНИК KP.RU