2020-03-16T14:47:25+03:00
Происшествия

В Волжском экстренно эвакуировали школу

Коронавирус не причем, какой-то хулиган сообщил о заложенной бомбе
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Взрывчатку не нашли, теперь полиция ищет хулигана-минера.Взрывчатку не нашли, теперь полиция ищет хулигана-минера.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Волжском сегодня, 16 марта, экстренно эвакуировали всех учеников и персонал школы №22. Но вовсе не из-за коронавируса. Просто неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что учебное заведение заминировано.

- Тревожное сообщение поступило на номер «112» примерно в полдень. Мужчина заявил, что в школе № 22 заложена бомба. На место сразу же прибыли сотрудники полиции и МЧС. Учеников школы одели и эвакуировали, все помещения проверили кинологи с собакой, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волжского.

К счастью, никаких опасных и подозрительных предметов в школе специалисты не обнаружили. Это была чья-то глупая шутка.

Сейчас полиция ищет этого «шутника». Он, видимо, забыл, что подобные выходки караются законом. Как уточняют правоохранители – согласно статье 207 УК «заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, совершенное из хулиганских побуждений» наказывается штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей, ограничением свободы на срок до трех лет или принудительными работами на срок от двух до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Волгограде: троллейбусы и трамваи обрабатывают хлором
Волгоградская область купит 13 автопоездов для медобследования
В волгоградских супермаркетах под видом известных марок вместо масла продавали спред
Коронавирус против футбола: волгоградцы могут сдать билеты на матч «Ротор» - «Спартак-2»
В Камышине в колонии нашли труп мужчины
В комитете ЖКХ Волгоградской области новый начальник
Волжская ГЭС на четверть увеличила сбросы воды
В Волжском экстренно эвакуировали школу
Клещи проснулись и покусали уже пятерых волгоградцев
Из-за коронавируса вузы Волгограда переходят на дистанционное обучение
Почтальон из Волгограда заставила полицейских искать несуществующего грабителя
В Волгограде УФАС проверяет аптечные сети по поводу дефицита и роста цен на медицинские маски
Бывший вице-мэр Волгограда остался на три года в тюрьме за обман знакомого на 2,5 миллиона рублей
Волгоградские следователи раскрыли преступление девятилетней давности
В больницы Волгограда не пускают из-за коронавируса
У волгоградских торговцев изъяли 4 тысячи сетей и раколовки
На юге Волгограда «Форд» протаранил «скорую»: фельдшер в больнице
Волгоградские родители пожаловались на автоматы с чипсами и шоколадками в школах
Охранные зоны газопроводов
Огонь подобрался к домам: под Волгоградом степной пожар тушили больше часа
Александр Хацкевич о победе «Ротора»: «Вообще мы планировали играть в другой футбол»
Север Волгоградской области засыпает снегом