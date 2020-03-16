В Волжском экстренно эвакуировали школу

16 Март 2020 2020-03-16T14:47:25+03:00

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В Волжском сегодня, 16 марта, экстренно эвакуировали всех учеников и персонал школы №22. Но вовсе не из-за коронавируса. Просто неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что учебное заведение заминировано.

- Тревожное сообщение поступило на номер «112» примерно в полдень. Мужчина заявил, что в школе № 22 заложена бомба. На место сразу же прибыли сотрудники полиции и МЧС. Учеников школы одели и эвакуировали, все помещения проверили кинологи с собакой, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волжского.

К счастью, никаких опасных и подозрительных предметов в школе специалисты не обнаружили. Это была чья-то глупая шутка.

Сейчас полиция ищет этого «шутника». Он, видимо, забыл, что подобные выходки караются законом. Как уточняют правоохранители – согласно статье 207 УК «заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, совершенное из хулиганских побуждений» наказывается штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей, ограничением свободы на срок до трех лет или принудительными работами на срок от двух до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU