2020-03-16T14:14:01+03:00
Общество

Клещи проснулись и покусали уже пятерых волгоградцев

Из-за ранней весны кровопийцы «открыли сезон» раньше обычного
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото из архива КП.Фото из архива КП.
Изменить размер текста:

В этом году начало марта выдалось в Волгоградской области на редкость теплым и солнечным, из-за чего раньше срока вылезли не только подснежники, но и клещи. Уже к 10 марта в волгоградские больницы с укусами обратилось пять человек. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

- Случаи укусов клещей зарегистрированы в Урюпинском, Камышинском, Новоаннинском районах области и в Волгограде, - перечисляют в управлении.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что клещи являются переносчиками таких опасных заболеваний как Крымская геморрагическая лихорадка, иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), туляремия. Поэтому будьте аккуратнее на природе: не ложитесь на траву, осматривайте себя и друг друга каждые 10-15 минут, а также после возвращения из леса, дачи, прогулок. Если вдруг обнаружили кровопийцу на животном, снимайте только в перчатках или обращайтесь к ветеринарам.

- После укуса клещом необходимо в течении 14 дней два раза в день проводить термометрию тела. В случае ухудшения состояния здоровья в этот период (слабость, повышение температуры и другие проявления инфекционного заболевания или геморрагические проявления) немедленно обращайтесь в больницу, - настаивают в региональном управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Волгограде: троллейбусы и трамваи обрабатывают хлором
Волгоградская область купит 13 автопоездов для медобследования
В волгоградских супермаркетах под видом известных марок вместо масла продавали спред
Коронавирус против футбола: волгоградцы могут сдать билеты на матч «Ротор» - «Спартак-2»
В Камышине в колонии нашли труп мужчины
В комитете ЖКХ Волгоградской области новый начальник
Волжская ГЭС на четверть увеличила сбросы воды
В Волжском экстренно эвакуировали школу
Клещи проснулись и покусали уже пятерых волгоградцев
Из-за коронавируса вузы Волгограда переходят на дистанционное обучение
Почтальон из Волгограда заставила полицейских искать несуществующего грабителя
В Волгограде УФАС проверяет аптечные сети по поводу дефицита и роста цен на медицинские маски
Бывший вице-мэр Волгограда остался на три года в тюрьме за обман знакомого на 2,5 миллиона рублей
Волгоградские следователи раскрыли преступление девятилетней давности
В больницы Волгограда не пускают из-за коронавируса
У волгоградских торговцев изъяли 4 тысячи сетей и раколовки
На юге Волгограда «Форд» протаранил «скорую»: фельдшер в больнице
Волгоградские родители пожаловались на автоматы с чипсами и шоколадками в школах
Охранные зоны газопроводов
Огонь подобрался к домам: под Волгоградом степной пожар тушили больше часа
Александр Хацкевич о победе «Ротора»: «Вообще мы планировали играть в другой футбол»
Север Волгоградской области засыпает снегом