Клещи проснулись и покусали уже пятерых волгоградцев

16 Март 2020 2020-03-16T14:14:01+03:00

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В этом году начало марта выдалось в Волгоградской области на редкость теплым и солнечным, из-за чего раньше срока вылезли не только подснежники, но и клещи. Уже к 10 марта в волгоградские больницы с укусами обратилось пять человек. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

- Случаи укусов клещей зарегистрированы в Урюпинском, Камышинском, Новоаннинском районах области и в Волгограде, - перечисляют в управлении.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что клещи являются переносчиками таких опасных заболеваний как Крымская геморрагическая лихорадка, иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), туляремия. Поэтому будьте аккуратнее на природе: не ложитесь на траву, осматривайте себя и друг друга каждые 10-15 минут, а также после возвращения из леса, дачи, прогулок. Если вдруг обнаружили кровопийцу на животном, снимайте только в перчатках или обращайтесь к ветеринарам.

- После укуса клещом необходимо в течении 14 дней два раза в день проводить термометрию тела. В случае ухудшения состояния здоровья в этот период (слабость, повышение температуры и другие проявления инфекционного заболевания или геморрагические проявления) немедленно обращайтесь в больницу, - настаивают в региональном управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU