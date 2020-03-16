Почтальон из Волгограда заставила полицейских искать несуществующего грабителя

16 Март 2020 2020-03-16T12:37:19+03:00

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Три года тюрьмы грозит 44-летней почтальонше из Советского района Волгограда за ложный донос. В разгар своего рабочего дня, 14 марта, она разносила пенсии. На улице Станционная на нее якобы напал незнакомец и забрал крупную сумму денег, после чего волгоградка поспешила в ближайший отдел полиции, где написала заявление.

Стражи порядка долго и детально расспрашивали о случившемся, любые мелочи играли большую роль в расследовании. Однако женщина то и дело путалась в показаниях, а детектор лжи и вовсе показал, что он лжет. Полицейские заподозрили неладное, указали на данные полиграфа и волгоградка призналась, что сказала неправду - никаких грабителей не было и деньги у нее.

- Возбуждено уголовное дело статье «Заведомо ложный донос». За содеянное предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.

ИСТОЧНИК KP.RU