2020-03-16T12:09:46+03:00
Происшествия

Бывший вице-мэр Волгограда остался на три года в тюрьме за обман знакомого на 2,5 миллиона рублей

Доронин обжаловал решение, ссылаясь на плохое здоровье, но облсуд остался непреклонен
Юлия Данильченко
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Волгоградский облсуд рассмотрел апелляционную жалобу 54-летнего Андрея Доронина, уже осужденного служителем Фемиды Центрального района на три года тюрьмы. Такой срок он получил за мошенничество: волгоградец обманул друга на 2,5 миллиона рублей. Эти деньги он взял, чтобы остановить уголовное преследование в отношении приятеля, однако изначально солгал. В момент передачи миллионов Доронина повязали.

Хотя он и признал вину, но перспектива несколько лет провести в тюрьме Доронина не порадовала. Он явно рассчитывал на меньший срок, поэтому сразу заявил об ухудшении здоровья и надеялся на смягчение приговора до условного срока.

- Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, оставил без изменения квалификацию действий виновного, а также вид и размер назначенного ему наказания, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облсуда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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