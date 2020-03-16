2020-03-16T10:40:31+03:00
Происшествия

Волгоградские следователи раскрыли преступление девятилетней давности

В 2010-ом мужчина битой убил незнакомого мужчину
Юлия Данильченко
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В одном из районных судов Волгоградской области рассмотрят уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве, совершенном в 2010 году. Долгое время преступнику удавалось скрываться от правосудия, но благодаря настойчивости следователей его удалось поймать и привлечь к ответственности.

Известно, что в год убийства камышанин приехал в Михайловку к друзьям. В кафе приятели выпили спиртное, затем разделились: предполагаемый убийца пошел домой, а оставшиеся товарищи остались. Они повздорили с другой отдыхающей компанией. Злоумышленник решил вернуться и поддержать собутыльников, но случилась трагедия: одного оппонента он смертельно ударил битой по голове, а второго серьезно ранил.

- Ему инкриминируется совершение преступления по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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