У волгоградских торговцев изъяли 4 тысячи сетей и раколовки

16 Март 2020 2020-03-16T10:05:30+03:00

Нарушителям как минимум грозит крупный штраф, а по итогам расследования возможно и более суровое наказание согласно УК РФ. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Сотрудники ГУ МВД по Волгоградской области вместе с профильными ведомствами устроили облаву на торговцев товарами для браконьеров. Только на рынке по улице Исторической в Дзержинском районе Волгограда15 марта нашли несколько торговых точек, нарушающих закон. Владельцы открыто продавали рыболовные товары, а именно лесковые сети и раколовки. Известно, что это уголовное преступление, но ради наживы они решили не останавливаться: сезон ведь. Всего полицейские изъяли более 4 тысяч сетей.

Волгоградцам грозит уголовное наказание за «сбыт незаконных товаров», «сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем», а также административка за свободную продажу рыболовных сетей, которая официально запрещена.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка, по выявленным фактам проводится доследственная проверка. Нарушителям как минимум грозит крупный штраф, а по итогам расследования возможно и более суровое наказание согласно УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU