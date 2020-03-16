2020-03-16T10:22:36+03:00
Происшествия

На юге Волгограда «Форд» протаранил «скорую»: фельдшер в больнице

Виновник аварии пересек сплошную линию
Юлия Данильченко
Поделиться:
26-летняя фельдшер вместо вызова к больному сама попала в медучреждение с травмой головы.26-летняя фельдшер вместо вызова к больному сама попала в медучреждение с травмой головы.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в Волгоградской области произошла всего одна авария, но очень серьезная: лихач подреза «скорую», ехавшую на вызов, пострадала фельдшер. Как установили инспекторы ГИБДД, это случилось около часа дня в Советском районе Волгограда. 51-летний водитель «Форд Фокуса» мчался по улице Волгоградской со стороны Голубятникова в сторону улицы Волгодонской. Возле дома №137 вдруг решил развернуться, хотя в этом месте была сплошная линия. Думая, что проскочит, мужчина начал совершать маневр, однако закончился он плачевно.

- Иномарка совершила столкновение с попутным автомобилем скорой медицинской помощи «ГАЗ» под управлением 64-летнего водителя, который следовал с включенным проблесковым маячком, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

26-летняя фельдшер вместо вызова к больному сама попала в медучреждение с травмой головы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почтальон из Волгограда заставила полицейских искать несуществующего грабителя
В Волгограде УФАС проверяет аптечные сети по поводу дефицита и роста цен на медицинские маски
Бывший вице-мэр Волгограда остался на три года в тюрьме за обман знакомого на 2,5 миллиона рублей
Волгоградские следователи раскрыли преступление девятилетней давности
В больницы Волгограда не пускают из-за коронавируса
У волгоградских торговцев изъяли 4 тысячи сетей и раколовки
На юге Волгограда «Форд» протаранил «скорую»: фельдшер в больнице
Волгоградские родители пожаловались на вендинговые аппараты в школах
Охранные зоны газопроводов
Огонь подобрался к домам: под Волгоградом степной пожар тушили больше часа
Александр Хацкевич о победе «Ротора»: «Вообще мы планировали играть в другой футбол»
Север Волгоградской области засыпает снегом