На юге Волгограда «Форд» протаранил «скорую»: фельдшер в больнице

16 Март 2020 2020-03-16T10:22:36+03:00

26-летняя фельдшер вместо вызова к больному сама попала в медучреждение с травмой головы. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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За минувшие сутки в Волгоградской области произошла всего одна авария, но очень серьезная: лихач подреза «скорую», ехавшую на вызов, пострадала фельдшер. Как установили инспекторы ГИБДД, это случилось около часа дня в Советском районе Волгограда. 51-летний водитель «Форд Фокуса» мчался по улице Волгоградской со стороны Голубятникова в сторону улицы Волгодонской. Возле дома №137 вдруг решил развернуться, хотя в этом месте была сплошная линия. Думая, что проскочит, мужчина начал совершать маневр, однако закончился он плачевно.

- Иномарка совершила столкновение с попутным автомобилем скорой медицинской помощи «ГАЗ» под управлением 64-летнего водителя, который следовал с включенным проблесковым маячком, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

26-летняя фельдшер вместо вызова к больному сама попала в медучреждение с травмой головы.

ИСТОЧНИК KP.RU