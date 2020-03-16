2020-03-16T08:49:58+03:00
Общество

Волгоградские родители пожаловались на вендинговые аппараты в школах

В Роспотребнадзор обратилось 57 человек
Юлия Данильченко
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Родителей всегда волнует, чем питаются их дети в школах. И если в столовых учащихся кормят полезной пищей, то в вендинговых аппаратах, которые так же есть в учебных заведениях, мальчики и девочки могут полакомиться вредным перекусом. Взрослые готовы с этим мириться, но, как оказалось, они не всегда довольны качеством продукции. На «горячую линию» Роспотребнадзора в феврале-марте обратилось 57 волгоградцев.

Выяснилось, что некоторые товары неправильно хранятся, а некоторые вовсе просрочены. Родители ясно дали понять, что администрация школы и они сами хотят участвовать в выборе ассортимента той продукции, которую едят дети. Важным фактором считают то, что питание должно быть правильным и здоровым. Если в городе-герое такие аппараты где-то встречаются, то в периферии их нет.

- К сведению родителей: в школах Волгоградской области реализация дополнительного питания через вендинговые аппараты не осуществляется. В области проводится большая работа по пропаганде здорового горячего питания для учащихся, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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