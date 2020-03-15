2020-03-15T19:05:47+03:00
Происшествия

Огонь подобрался к домам: под Волгоградом степной пожар тушили больше часа

На борьбу со стихией бросили почти сорок спасателей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Тушение пожара осложнял сильный ветер, но спасатели справились с огнем.Тушение пожара осложнял сильный ветер, но спасатели справились с огнем.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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Едва на улице потеплело, как в Волгоградской области возобновились ландшафтные пожары. Камыши горят повсеместно. Сегодня, 15 марта, выгорела огромная территория в поселке Ерзовка Городищенского района.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт примерно в 16.14. У домов, расположенных по улице Ленина, загорелась сухая трава. Камыши горели отдельными очагами. Но сильный ветер способствовал распространению огня и осложнял тушение. Больше часа спасатели боролись со стихией. К месту ЧП были стянуты пожарно-спасательные подразделения 1-ого отряда ФПС ГУ МЧС России по Волгоградской области, оперативная группа ЦУКС Главного управления МЧС России по Волгоградской области и служба пожаротушения. В 17.20 пожар был локализован и в 18.45 удалось ликвидировать открытое горение. В настоящий момент идет проливка тлеющих очагов, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону.

Всего к ликвидации пожара привлекалось: 39 человек, 12 единиц техники, от МЧС России - 32 человека, 9 единиц техники. К счастью, огонь удалось остановить на подходе к жилым домам. Никто не пострадал. Но в ведомстве еще раз напоминают волгоградцам о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности. Одна искра может обернуться бедой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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