Александр Хацкевич о победе «Ротора»: «Вообще мы планировали играть в другой футбол»

15 Март 2020 2020-03-15T18:51:24+03:00

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На пресс-концеренции после игры «Ротора» с «Шинником» главный наставник сине-голубых Александр Хацкевич был немногословен, но с улыбкой на лице. Еще бы – сине-голубые вырвали победу у ярославцев на выезде на «Арене Химки» и прочно закрепились на первом месте турнирной таблицы ФНЛ. Тренер не скрывал, что победа далась волгоградцам нелегко, и ошибок было предостаточно.

«Мы, конечно, планировали играть немножко в другой футбол, особенно в первом тайте. Но «Шинник» заставил нас играть в обороне. В итоге мяч в середине мы не контролировали. Во втором тайме нападающие больше стали играть за спину, пошли быстрые переходы из обороны в атаку. Плюс надежная игра в обороне принесла нам результат», - отметил Хацкевич.

Тренер "Ротора" Александр Хацкевич о победе у ФК "Шинник".

А вот тренеру «Шинника» было нерадостно – волгоградцы были в превосходстве, как на поле, так и на трибунах.

«Игра была равная, но нашу хорошую игру в таблицу не воткнешь. Один проигранный эпизод стоил нам гола. И, надо признать, болельщики «Ротора» нас сегодня перекричали, а нам не хватило поддержки, но я благодарен той группе фанатов, которые приехали нас поддержать».

Тренер Шинника признался, что болельщики Ротора их перекричали.

ИСТОЧНИК KP.RU