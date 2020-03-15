2020-03-15T18:22:29+03:00
Общество

Север Волгоградской области засыпает снегом

В середине марта в регион вернулась зима
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Капризный март: то солнышком пригрел, то снегом засыпал.Капризный март: то солнышком пригрел, то снегом засыпал.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Весна в этом году выдалась капризная: сначала пригрела волгоградцев солнышком, а к середине 15 марта вдруг уступила место зиме. На севере Волгоградской области бушует настоящая метель. И в ближайшие дни, судя по прогнозам синоптиков, волгоградцев ждут снег и морозы.

«На календаре 15 марта, а у нас метель. Зима возвращается, ребята», - пишет житель Урюпинска, подтверждая свои слова снежным видео.

До Волгограда метель пока не добралась, но похолодало значительно: столбик термометра едва достигает +3 градуса. При этом ледяной ветер буквально пронизывает холодом до костей.

«Завтра, 16 марта. В Волгоградской области и Волгограде ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшие осадки преимущественно в виде снега, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, местами порывы будут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха: ночью -3…-8º; днем +2...+7º. В Волгограде ночью -4...-6º; днем +3...+5º», - прогнозируют в Волгоградском Гидрометцентре.

Так что, волгоградцы, доставайте обратно шапки и теплые куртки и пальто.

kazak__numizmatkazak__numizmat
В Волгоградскую область вернулась зима: Урюпинск заметает снегом
22 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Север Волгоградской области засыпает снегом
На трассе под Волгоградом ветер опрокинул грузовик
«Ротор» вырвал победу у «Шинника» в Химках
«Танковый биатлон» в Волгоградской области перенесли на апрель
Уронил с каталки: волгоградский медик не отправится за решетку за смерть бабушки
Волгоградские врачи присоединились к флешмобу «Тетрис челендж»
Еще три волгоградских пенсионера попались на удочку лжебанкиров и аферистов
На севере Волгограда иномарка снесла фонарный столб
Тренер «Ротора» взял на игру с «Шинником» 20 футболистов
Под Волгоградом водитель сбил двух пешеходов у магазина и сбежал
С 16 марта волгоградцам ограничат въезд в Казахстан из-за коронавируса
Волгоградские полицейские остановили «Лексус» нарушителя табельным оружием
«Здесь работают лучшие мастера мира»: губернатор Андрей Бочаров оценил роспись храма Александра Невского
Волгоградские сталкеры сняли заброшенную столовую ГРЭС
Осторожно, опасная рыба: волгоградские полицейские изъяли тонну сомнительной продукции
Волгоградцы отдали телефонным мошенникам миллион рублей
В волгоградском ботсаду зацвели подснежники
Из-за маршрутчиков-лихачей в Волгоградской области пострадали две пассажирки
За сутки волгоградские водители почти тысячу раз нарушили ПДД
Волгоградцев приглашают высадить «Сады памяти»
В поезде «Волгоград-Москва» пассажир подрался с полицейскими