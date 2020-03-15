Север Волгоградской области засыпает снегом

15 Март 2020 2020-03-15T18:22:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Весна в этом году выдалась капризная: сначала пригрела волгоградцев солнышком, а к середине 15 марта вдруг уступила место зиме. На севере Волгоградской области бушует настоящая метель. И в ближайшие дни, судя по прогнозам синоптиков, волгоградцев ждут снег и морозы.

«На календаре 15 марта, а у нас метель. Зима возвращается, ребята», - пишет житель Урюпинска, подтверждая свои слова снежным видео.

До Волгограда метель пока не добралась, но похолодало значительно: столбик термометра едва достигает +3 градуса. При этом ледяной ветер буквально пронизывает холодом до костей.

«Завтра, 16 марта. В Волгоградской области и Волгограде ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшие осадки преимущественно в виде снега, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, местами порывы будут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха: ночью -3…-8º; днем +2...+7º. В Волгограде ночью -4...-6º; днем +3...+5º», - прогнозируют в Волгоградском Гидрометцентре.

Так что, волгоградцы, доставайте обратно шапки и теплые куртки и пальто.

kazak__numizmat В Волгоградскую область вернулась зима: Урюпинск заметает снегом

ИСТОЧНИК KP.RU