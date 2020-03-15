На трассе под Волгоградом ветер опрокинул грузовик

15 Март 2020 2020-03-15T16:48:49+03:00

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Ветра в Волгоградской области – явление почти постоянное: степная зона дает возможность разгуляться. Вот и сегодня, 15 марта, на смену теплому циклону с северо-запада летит холодный фронт. Ветер дует такой, что сносит не только плохо закрепленные билборды, но и машины. Так, на трассе «Волгоград-Москва» перед поворотом в Городище перевернулась «ГАЗель».

Если верить синоптикам, порывы ветра после обеда в Волгоградской области стали достигать 11-14 метров в секунду. Особенно ощущается он на открытых участках местности. Именно в такой «поток» и попал водитель «ГАЗели». Грузовик высокий и, видимо, ехал пустой – вот и подхватил его ветер, как парус. Водитель не смог удержать автомобиль и «ГАЗель» повалилась на бок прямо посреди трассы. По счастливой случайности грузовик не зацепил машины, которые ехали с ним в попутном направлении. Водитель, по словам очевидцев этой аварии, тоже не пострадал – отделался легким испугом.

«Его уже поставили на колеса и откатили на обочину. Водитель в порядке», -написал очевидец ДТП.

ghest_vlg На трассе Волгоград-Москва ветер опрокинул грузовик

ИСТОЧНИК KP.RU