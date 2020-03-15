2020-03-15T14:22:36+03:00
Политика

«Танковый биатлон» в Волгоградской области перенесли на апрель

Окружной конкурс состоится 7 апреля
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Состязания состоятся, но чуть позже.Состязания состоятся, но чуть позже.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Окружной этап конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск», который был запланирован на полигоне Прудбой в Волгоградской области на 16 марта, переносится на апрель. И связано это вовсе не с ограничениями из-за коронавируса, как вы могли подумать. Мероприятие перенесли из-за подготовки к масштабным учениям «Кавказ – 2020». Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Напомним, что конкурсы «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» проводятся в России ежегодно. Это зрелищное действо, открытое для всех желающих, каждый любитель мощной военной техники может лично присутствовать на этих соревнованиях. Зрители могут увидеть воочию реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», БМП-3, 152-мм самоходные артиллерийские гаубицы 2С19 «Мста-С» и танки Т-90С, а также выступления самолетов Су-24М, вертолетов Ми-28 и Ми-8 АМТШ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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