2020-03-15T12:38:11+03:00
Происшествия

Уронил с каталки: волгоградского медика оправдали за смерть бабушки

Пенсионерка скончалась от удара головой об асфальт
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Пенсионерка получила тяжелую травму головы и скончалась в больнице через 4 дня после случившегося.Пенсионерка получила тяжелую травму головы и скончалась в больнице через 4 дня после случившегося.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Этот инцидент произошел в городе Фролово Волгоградской области еще 19 января 2018 года. «Скорая» приехала по вызову к 89-летней старушке. Осмотрев пациентку, медики приняли решение госпитализировать ее. Бабушку положили на тележку-каталку, и пока врач собирал свои вещи, 38-летний фельдшер решил сам докатить пациентку до кареты скорой помощи. Но на неровной поверхности каталка дала крен и пенсионерка упала с нее. Упала сильно, ударившись лобной частью головы о твердую поверхность.

- В результате неосторожных действий фельдшера бабушка получила тяжелую травму, от которой 22 января 2018 года она скончалась в ГБУЗ «Фроловская ЦРБ», - сказано в решении Фроловского райсуда.

На медика завели уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». И только на днях суд вынес по нему решение.

- Суд признал 38-летнего фельдшера виновным и приговорил к ограничению свободы на 1 год. Но, в связи с истечением срока привлечения к ответственности, он освобожден от наказания, -сказано в решении районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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