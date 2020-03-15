Волгоградские врачи присоединились к флешмобу «Тетрис челендж»

15 Март 2020 2020-03-15T11:06:22+03:00

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«Тетрис челендж» захватил экстренные службы по всему миру, а теперь добрался и до Волгограда. Первыми у нас подхватили фотографическую эстафету сотрудники больницы №25, опубликовав свой снимок в стиле тетрис на страничке в инстаграме.

Напомним, «Тетрис челендж» начался еще осенью 2019-го с фотографии немецких полицейских. На снимке два полицейских лежат на земле, а вокруг них разложены дорожные конусы, жилеты, пистолеты, При этом все предметы, а также сами сотрудники лежали на земле параллельно друг другу или под углом 90 градусов, будто блоки в игре «Тетрис». И подпись – «Если вы всегда хотели знать, что находится внутри патрульной машины, — пожалуйста». Идея фотографии так понравилась другим сотрудникам экстренных служб, что в фотоэстафету подхватило полмира.

В Волгограде вирусный флешмоб поддержала дружная команда Стационарного отделения скорой медицинской помощи ГУЗ «ГКБСМП 25».

«Мы просто делаем свою работу с любовью и огнем в сердце. Каждый день, в любую погоду и в любое время дня и ночи. Потому, что помогать людям это не профессия, а зов души», - подписали свое тетрис-фото врачи.

kbsmp25 Волгоградские медики подхватили эстафету "Тетрис челендж"

ИСТОЧНИК KP.RU