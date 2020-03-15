2020-03-15T10:13:44+03:00
Происшествия

Еще три волгоградских пенсионера попались на удочку лжебанкиров и аферистов

Волгоградцы отдали мошенникам более 200 тысяч рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Ни дня не проходит в Волгоградской области, чтобы в полицию не обратились пострадавшие от лжебанкиров и телефонных мошенников. Доверчивые люди, несмотря на предупреждения и увещевания, опять сообщают по телефонам незнакомцам свои персональные данные и верят в сказки звонящих. За минувшие сутки жертвами аферистов стали еще три волгоградских пенсионера. Один старик из Камышина перевел мошеннику 32 тысячи рублей в качестве налога за получение будущей крупной денежной выплаты. 67-летняя жительница Новоаннинского района обманули заказала два робота-пылесоса в интернет-магазине, за которые перевела более 9 тысяч рублей, а в посылке ей прислали дешевый автомобильный пылесос. И, как часто бывает, продавцы тут же перестали выходить на связь.

А пенсионер из Волгограда и вовсе лишился 200 тысяч рублей. Он сам продиктовал данные своей банковской карты лжебанкиру, который напугал его подозрительными операциями и срочной необходимостью перевода денег на «безопасный» счет.

- Уважаемые граждане! Будьте предельно внимательны при общении с незнакомцами! Всегда перепроверяйте полученную информацию, особенно, если она касается крупных сумм денег. Не позволяйте мошенникам себя обмануть! – еще раз просят в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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