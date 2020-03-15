На севере Волгограда иномарка снесла фонарный столб

15 Март 2020 2020-03-15T10:20:38+03:00

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Утром 15 марта жители улицы Дегтярева в Тракторозаводском районе Волгограда увидели такую картину: возле дома №37 иномарка протаранила опору линии электропередач, да так врезалась, что фонарный столб сломался и рухнул прямо на машину. Столб изрядно смял старенькую «Hyundai Elantra» - помяты и капот, и крыша. Кроме того, оборвало электрические провода.

«У кого-то выходные удались», «Утро начинается не с кофе», «Синий иней лег на провода», - иронизируют волгоградцы в соцсетях, где очевидцы разместили фотографии с места происшествия.

По словам очевидцев, водитель отделался небольшими травмами. Но пострадал не только он, из-за ДТП, которое он устроил, оборвались провода и несколько многоэтажных домов по улице Дегтярева остались без электроснабжения. Подробности случившегося буду выяснять правоохранители.

ghest_vlg В Волгограде иномарка протаранила фонарный столб

ИСТОЧНИК KP.RU