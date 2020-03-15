Тренер «Ротора» взял на игру с «Шинником» 20 футболистов

15 Март 2020 2020-03-15T09:11:25+03:00

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Сегодня, 15 марта, «Ротор» сыграет против «Шинника» в рамках 27-го тура Олимп-Первенства ФНЛ. Причем игра пройдет не в Ярославле, а в подмосковных Химках на резервном поле соперника. И, несмотря, на ограничения, которые ввели в Московской области из-за коронавируса, игра состоится.

- Теперь хозяйские трибуны не станут преимуществом для соперника, да и 5 000 человек вряд ли заполнят стадион, чтобы поединок попал под запрет: в матче-открытии весны в Химках присутствовали 1 230 зрителей, - уточняют в СК «Ротор».

Тренерский штаб взял на выезд 20 футболистов: вратари: Нестеренко, Авдюшкин; защитники: Пискунов, Байрыев, Удалый, Денисов, Довбня; полузащитники: Алейник, Кузнецов, Султонов, Фатуллаев, Песегов, Ткачук, Макаров, Серченков, Киселев, Полубояринов, Кипиани; нападающие: Муллин, Галаджан.

А вот Анзор Саная и Олег Николаев пропустят матч – они восстанавливаются от повреждений. Не будет на поле и Беки Микелтадзе - он пропускает игру из-за дисквалификации. - Если «Ротор» победит, то сохранит позицию лидера. В случае ничьей шанс на обгон сразу появится у «Химок» (только если они сами победят) и у «Торпедо» (если москвичи победят и при этом «Химки» сыграют вничью или проиграют). При поражении «Ротора» на первую строчку может забраться даже идущее на 4 месте «Чертаново», если конкуренты (те же «Химки» и «Торпедо») уступят своим соперникам. Можно сказать, что матч с «Шинником» станет определяющим для нас, - поясняют в пресс-службе волгоградского клуба.

Так что болеем за «Ротор» м ждем победы!

Напомним, игра начнется в 15.00 по волгоградскому времени. Посмотреть прямую трансляцию можно будет по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU