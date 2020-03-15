Под Волгоградом водитель сбил двух пешеходов у магазина и сбежал

15 Март 2020 2020-03-15T08:54:24+03:00

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Сразу два человека – мужчина и женщина оказались под колесами автомобиля. Причем в момент аварии они находились не на дороге, а на тротуаре, точнее на ступеньках магазина, из которого едва успели выйти.

Случилось это, как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, примерно в 01.15 ночи 14 марта в селе Заплавное Ленинского района Волгоградской области. Молодая пара стояла у магазина, расположенного по улице Советская, когда на них налетел «ВАЗ-21213».

- В результате ДТП двое граждан – 26-летний мужчина и 28-летняя женщина- с телесными повреждениями были доставлены в больницу, - уточняют в региональном Главке.

При этом водитель даже не остановился, чтобы помочь пострадавшим. Он трусливо сбежал. Но полиция вычислила нарушителя.

- Им оказался 25-летний местный житель. Он будет привлечен к ответственности, - добавляют в ведомстве.

В этот же день под колесами оказался и 64-летний мужчина в Волжском. Его сбил 230летний водитель на «ВАЗ-21102». Правда, в этом случае пешеход переходил дорогу в неположенном месте по улице Ленина. Мужчину с травмами увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU