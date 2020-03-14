С 16 марта волгоградцам ограничат въезд в Казахстан из-за коронавируса

14 Март 2020 2020-03-14T18:23:01+03:00

Попасть в Республику можно будет только по загранпаспорту

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Власти делают все, чтобы остановить распространение коронавируса между странами. Поэтому с 16 марта волгоградцы не смогут попасть в Казахстан по российскому паспорту, как это было раньше. Запрещен въезд в Республику и детям до 14 лет. Пересечь границу смогут только те жители Волгоградской области, у которых есть загранпаспорта.

При этом россияне, находящиеся сейчас в Казахстане, смогу спокойно вернуться домой с тем документом, с которым они уехали ранее.

- Пограничное управление ФСБ России по Волгоградской области информирует, что в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных на территории Волгоградской области, порядок пропуска граждан останется прежним, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU