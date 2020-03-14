Волгоградские полицейские остановили «Лексус» нарушителя табельным оружием

14 Март 2020 2020-03-14T16:06:39+03:00

Водитель решил сбежать, чтобы не нести ответственность за нарушение ПДД и нападение на стражей порядка

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Погоня за нарушителем ПДД произошла в ночь на 13 марта в Краснооктябрьском районе Волгограда. Инспекторы ГИБДД во время дежурства увидели нарушителя и попросили водителя «Лексуса» остановиться. Однако тот проигнорировал требования сотрудников правоохранительных органов и дал деру.

Сотрудники ДПС бросились за лихачом. На улице Автомагистральной с помощью подмоги им удалось заблокировать проезд, но на этом не закончилось.

- При оформлении административных материалов водитель ударил сотрудника полиции, совершил наезд на его напарника, протаранил служебную автомашину и скрылся с места происшествия, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Чтобы остановить беспредельщика, полицейские вновь устроили погоню и применили табельное оружие. Оказалось, мужчина был сильно пьян. Ему грозит наказание не только за пьянство и попытку убежать, но и за нападение на стражей порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU