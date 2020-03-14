Волгоградские полицейские остановили «Лексус» нарушителя табельным оружием
Погоня за нарушителем ПДД произошла в ночь на 13 марта в Краснооктябрьском районе Волгограда. Инспекторы ГИБДД во время дежурства увидели нарушителя и попросили водителя «Лексуса» остановиться. Однако тот проигнорировал требования сотрудников правоохранительных органов и дал деру.
Сотрудники ДПС бросились за лихачом. На улице Автомагистральной с помощью подмоги им удалось заблокировать проезд, но на этом не закончилось.
- При оформлении административных материалов водитель ударил сотрудника полиции, совершил наезд на его напарника, протаранил служебную автомашину и скрылся с места происшествия, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Чтобы остановить беспредельщика, полицейские вновь устроили погоню и применили табельное оружие. Оказалось, мужчина был сильно пьян. Ему грозит наказание не только за пьянство и попытку убежать, но и за нападение на стражей порядка.
ИСТОЧНИК KP.RU