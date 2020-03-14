«Здесь работают лучшие мастера мира»: губернатор Андрей Бочаров оценил роспись храма Александра Невского

14 Март 2020 2020-03-14T15:31:33+03:00

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Храм Александра Невского еще не достроен, но уже многим полюбился: несомненно, он успел стать самым главным украшением центра Волгограда. Красивая архитектура, невиданные размеры, привлекательное место. Сейчас работы кипят как снаружи, так и внутри. Абсолютно каждому волгоградцу хочется увидеть убранство и роспись. 14 марта губернатор Андрей Бочаров побывал в храме и рассказал о ближайших планах.

- Здесь работают лучшие мастера мира, - дал свою оценку губернатор. - Мы восстановим историческую справедливость, и уже в 2021 году храм Александра Невского в полном объеме сможет принять своих прихожан.

На данный момент готовы стены, скоро начнется черновая отделка купола, появятся окна. Иконописцы вкладывают душу в роспись. В апреле на купол водрузят главный крест. Не забывают и о благоустройстве, оно готово наполовину.

ИСТОЧНИК KP.RU