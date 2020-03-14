Волгоградские сталкеры сняли заброшенную столовую ГРЭС

14 Март 2020 2020-03-14T14:16:58+03:00

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Волгоградская ГРЭС закрылась в 2016 году, просуществовав более века. Она находилась на крупном энергетическом предприятии города-героя. Волгоградские сталкеры во главе с Антоном Протасовым наведались в бывшую столовую, открытую еще в СССР, и показали, как она выглядит сегодня.

Раньше в здании бурлила жизнь: повара готовили первое-второе для сотрудников предприятия, а на обед стоимостью 60 копеек работники тратили примерно четверть часа. Можно было, кстати, покушать в кредит. Сейчас же в столовой царит разруха. От мебели ничего не осталось, только пол и голые стены. Для контраста в итоговый видеоролик, который сталкеры опубликовали на ютубе, наложили запись разговоров, звенящих ложек и тарелок.

Бывшие столовые СССР: Волгоград .Бывшая столовая Волгоградской ГРЭС

Тут до сих пор на стенах остались рисунки из мозаичной плитки, которые на фоне вандальных надписей подчеркивают возраст и колорит того времени. Времени, когда в советских столовых за кружкой чая сидели десятки людей, рассказывающие о своих судьбах.

ИСТОЧНИК KP.RU