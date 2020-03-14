Осторожно, опасная рыба: волгоградские полицейские изъяли тонну сомнительной продукции
Каждый уверен, что магазин гарантирует качество своего товара, но, увы, на практике опасных продуктов куда больше, чем мы думаем. Так, 13 марта волгоградские полицейские убрали с прилавков более тонны опасной рыбы. Сотрудники УЭБиПК вместе с коллегами из природоохранной прокуратуры и Россельхознадзора устроили рейды. Они проверили ранок на проспекте Металлургов Краснооктябрьского района Волгограда. Только там нашли массу нарушений: продавцы не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы, сроки хранения и не утруждают себя маркировать продукцию.
- В одной из проверенных торговых точек выявлены факты реализации икры щуки и частиковых пород с документами, вызывающими сомнение в подлинности. По выявленным фактам нарушений составлены как административные материалы, так и организовано проведение доследственных проверок, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU