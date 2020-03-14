Осторожно, опасная рыба: волгоградские полицейские изъяли тонну сомнительной продукции

14 Март 2020 2020-03-14T12:40:23+03:00

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Каждый уверен, что магазин гарантирует качество своего товара, но, увы, на практике опасных продуктов куда больше, чем мы думаем. Так, 13 марта волгоградские полицейские убрали с прилавков более тонны опасной рыбы. Сотрудники УЭБиПК вместе с коллегами из природоохранной прокуратуры и Россельхознадзора устроили рейды. Они проверили ранок на проспекте Металлургов Краснооктябрьского района Волгограда. Только там нашли массу нарушений: продавцы не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы, сроки хранения и не утруждают себя маркировать продукцию.

- В одной из проверенных торговых точек выявлены факты реализации икры щуки и частиковых пород с документами, вызывающими сомнение в подлинности. По выявленным фактам нарушений составлены как административные материалы, так и организовано проведение доследственных проверок, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU