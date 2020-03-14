2020-03-14T09:58:12+03:00
Происшествия

Волгоградцы отдали телефонным мошенникам миллион рублей

За сутки в полицию обратились 13 человек
Юлия Данильченко
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Новый вид мошенничества стал настоящей головной болью для полицейских: жители Волгоградской области не внемлют предупреждениям и продолжают по наивности отдавать крупные суммы денег. Проблема в том, что найти и задержать аферистов непросто, а заявления поступают каждый день. 13 марта за помощью пришли 13 человек. Они в общей сложности потеряли один миллион рублей.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, чаще всего волгоградцы попадались на развод от лжесотрудников банка. Мошенники звонили людям и пугали тем, что их счета заблокированы. А для решения проблемы нужно просто дать свой пароль и номер карты. Бывали и такие случаи, когда владельцы карт сами переводили деньги на якобы безопасные счета. На уловки аферистов попадались как пожилые люди, так и очень молодые. Волгоградцев предупреждают: никому не доверяйте. Все проблемы с карточками решайте в банке лично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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