2020-03-14T09:10:47+03:00
Общество

В волгоградском ботсаду зацвели подснежники

Цветение началось раньше из-за теплой погоды
Юлия Данильченко
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Фото: облкомприроды.Фото: облкомприроды.
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В волгоградском ботаническом саду зацвели краснокнижные первоцветы, а это свидетельствует о том, что наступила настоящая весна. Как говорят экологи, цветение качалось раньше из-за очень теплой погоды. Если раньше в марте еще лежал снег, то сейчас температуры достигают небывалых отметок. В настоящий момент гости ботсада могут наладиться красотой галантуса Воронова и галантуса складчатого. Это крайне редкие растения, их охраняет Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облкомприроды, совсем скоро распустятся Брандушка разноцветная, морозник кавказский, пролеска сибирская, печеночница благородная.

Всего в ботсаду насчитывается 274 вида растений. Третья часть из них находится под угрозой исчезновения. Волгоградцы должны помнить об этом и бережно относиться к природе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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