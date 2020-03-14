2020-03-14T09:00:12+03:00
Происшествия

Из-за маршрутчиков-лихачей в Волгоградской области пострадали две пассажирки

Обе женщины – пенсионерки
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

13 марта в Волгоградской области произошло две аварии с участием маршруток. Из-за невнимательных водителей в больницу отправились 61-летняя волжанка и 79-летняя волгоградка.

Первое ДТП устроил 33-летний водитель маршрутного такси «ГАЗ»на улице Кирова к Волжском. Он ехал со стороны улицы Коммунистической в сторону Логинова. Напротив дома №2б мужчина совершил резкий маневр, в результате которого пенсионерка не удержалась на месте и упала вперед. У нее травма головы и сломан нос.

- Водитель с места ДТП скрылся, разыскан нарядами ГИБДД в ходе проведенных мероприятий, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

А около двух часов в тот же день подобное случилось в Советском районе Волгограда. 29-летний лихач на маршрутке «Форд» сначала набрал скорость, затем затормозил. Пожилая женщина также упала в салоне, получив аналогичные увечья. Обе пострадавшие попали в больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Осторожно, опасная рыба: волгоградские полицейские изъяли тонну сомнительной продукции
Волгоградцы отдали телефонным мошенникам миллион рублей
В волгоградском ботсаду зацвели подснежники
Из-за маршрутчиков-лихачей в Волгоградской области пострадали две пассажирки
За сутки волгоградские водители почти тысячу раз нарушили ПДД
Волгоградцев приглашают высадить «Сады памяти»
В поезде «Волгоград-Москва» пассажир подрался с полицейскими
«Ротор» заплатит штраф на фаната с дымовой шашкой на матче
На ерике Каширин в Волго-Ахтубинской пойме строят переливную плотину
В Волгограде подполковника лишили звания и отправили в колонию за кражу солярки
В 2020-м в Волжском приведут в порядок два сквера и обустроят свой «Арбат»
Волгоградцу дали 10 лет колонии строгого режима за торговлю амфитамином
В Волгограде приостановили продажу билетов на матч «Ротор»-«Спартак-2»
Волгоградские власти купят подушки под шею на 400 тысяч рублей
Под Волгоградом владельцев мусорного полигона оштрафовали на миллион рублей за нарушения
У областной больницы сделают три новых проезда
Волгоградцев предупреждают о мошенничестве автосалонов
В Волгограде врач отдала два миллиона мошенникам, чтобы получить 300 тысяч компенсации за глюкометр
В Волгограде Главпочтамт наказали за отсутствие пандусов
Волгоградстат: инвестиции в промышленность выросли на 14,4%
В Волгограде приступили к ремонту дороги на Ткачева
В Волгограде перероют и перекроют улицу Кубанскую
Волгоградская область оказалась в хвосте экологического рейтинга
В Волгограде проходят антитеррористические учения
Матч «Ротор»-«Шинник» состоится: в Волгограде опровергли отмену игры из-за короновируса
Коронавирус не помеха: в Волгограде пройдет Крестный ход на Пасху
На пожаре в Волгоградской области погибли двое осужденных