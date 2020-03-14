Из-за маршрутчиков-лихачей в Волгоградской области пострадали две пассажирки

14 Март 2020 2020-03-14T09:00:12+03:00

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13 марта в Волгоградской области произошло две аварии с участием маршруток. Из-за невнимательных водителей в больницу отправились 61-летняя волжанка и 79-летняя волгоградка.

Первое ДТП устроил 33-летний водитель маршрутного такси «ГАЗ»на улице Кирова к Волжском. Он ехал со стороны улицы Коммунистической в сторону Логинова. Напротив дома №2б мужчина совершил резкий маневр, в результате которого пенсионерка не удержалась на месте и упала вперед. У нее травма головы и сломан нос.

- Водитель с места ДТП скрылся, разыскан нарядами ГИБДД в ходе проведенных мероприятий, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

А около двух часов в тот же день подобное случилось в Советском районе Волгограда. 29-летний лихач на маршрутке «Форд» сначала набрал скорость, затем затормозил. Пожилая женщина также упала в салоне, получив аналогичные увечья. Обе пострадавшие попали в больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU