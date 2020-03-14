За сутки волгоградские водители почти тысячу раз нарушили ПДД

14 Март 2020 2020-03-14T08:43:38+03:00

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В эти выходные инспекторы ГИБДД устроят облаву на волгоградских водителей. Проверки пройдут не только в Волгограде, и на областных магистралях. Рейды показывают, сколько нарушителей угрожают жизни и здоровью пассажиров, а также помогают ловить пьяных автомобилистов. Только 13 марта полицейские выявили 913 волгоградцев за рулем, которые игнорируют правила дорожного движения. 18 из них прилично выпили перед тем, как отправиться в путь. Все они подверглись административному наказанию, а пьяным грозят куда более строгие санкции.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, из-за лихачей с начала 2020 года произошло 414 аварий. В них погибли 50 человек, еще 541 получили серьезные травмы и попали в больницы. Водителям напоминают о соблюдении элементарных правил. Не стоит рисковать своей жизнью и жизнями окружающих. Помните, что сотрудники полиции круглосуточно дежурят на трассах, проще ехать по правилам, чем платить штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU